Представитель собственника вагонов, попавших в аварию в Витебской области: «Счастливы, что не погибли люди, а всё остальное сделаем»

Новости Беларуси. Движение на участке железной дороги Орша – Витебск, где накануне с рельсов сошли цистерны грузового поезда, планируется восстановить в течение суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас работы на месте ЧП продолжаются. Утром в одной из емкостей была ликвидирована утечка пропана. Следователи выясняют причины схода цистерн с рельсов в Витебской области

Олег Лобановский, начальник службы эксплуатации подвижного состава компании-оператора по транспортировке и дистрибуции сжиженного газа:

Я представитель собственника вагонов. Груз шел со станции Витьба. Это сборный, наверное, был эшелон. Шел на экспорт. Мы все счастливы, что не погибли люди, а все остальное мы сделаем.