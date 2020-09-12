В Светлогорске 7-летний ребёнок катался на горке и застрял

По сведениям Гомельского ОУМЧС, 7-летний ребёнок хотел съехать с железной горки. В какой-то момент колено школьника застряло, самостоятельно освободиться он не смог.

Новости Беларуси. 11 сентября около трёх часов дня в Светлогорске мальчик застрял на детской горке.

Прибывшие подразделения МЧС с использованием гидравлического инструмента отогнули перила, после чего мальчик смог достать ногу. После осмотра медики отпустили ребёнка, он в удовлетворительном состоянии, госпитализация не потребовалась.