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В Светлогорске 7-летний ребёнок катался на горке и застрял

12 сентября 2020 07:15
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Новости Беларуси. 11 сентября около трёх часов дня в Светлогорске мальчик застрял на детской горке.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, 7-летний ребёнок хотел съехать с железной горки. В какой-то момент колено школьника застряло, самостоятельно освободиться он не смог.

В Светлогорске 7-летний ребёнок катался на горке и застрял -1

Фото: Гомельское ОУМЧС 

Прибывшие подразделения МЧС с использованием гидравлического инструмента отогнули перила, после чего мальчик смог достать ногу. После осмотра медики отпустили ребёнка, он в удовлетворительном состоянии, госпитализация не потребовалась.

Месяцем ранее в Минске помощь спасателей понадобилась 4-летнему мальчику. Его нога застряла в велосипеде – здесь подробности.

# Спасение # происшествия

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