В Ивацевичском районе Volkswagen сбил пешехода на трассе М1

Новости Беларуси. 13 сентября около трёх часов ночи в Ивацевичском районе произошёл смертельный наезд на пешехода.

Как сообщает МВД Беларуси, 23-летний брестчанин за рулём Volkswagen Polo двигался по трассе М1. В какой-то момент перед иномаркой оказался 27-летний житель Кобринского района. Мужчина шёл по первой полосе движения.

Произошёл наезд. Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. Отмечается, что погибший не был обозначен световозвращаюшим элементом.