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В Ивацевичском районе Volkswagen сбил пешехода на трассе М1

14 сентября 2020 06:28
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Новости Беларуси. 13 сентября около трёх часов ночи в Ивацевичском районе произошёл смертельный наезд на пешехода.

Как сообщает МВД Беларуси, 23-летний брестчанин за рулём Volkswagen Polo двигался по трассе М1. В какой-то момент перед иномаркой оказался 27-летний житель Кобринского района. Мужчина шёл по первой полосе движения.

Произошёл наезд. Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. Отмечается, что погибший не был обозначен световозвращаюшим элементом.

На прошлой неделе в Слуцком районе 8-летний велосипедист попал под колёса УАЗа. Мальчик с травмами был доставлен в больницу – здесь подробности.

# Авария в Брестской области # происшествия

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