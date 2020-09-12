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Задержан водитель, совершивший наезд на милиционера в Барановичах

12 сентября 2020 13:43
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Новости Беларуси. Установлен водитель автомобиля Audi 80, который вечером 10 августа в Барановичах совершил наезд на сотрудника патрульно-постовой службы. Водитель скрылся с места происшествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержан водитель, совершивший наезд на милиционера в Барановичах-1

Задержанный – 24-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался за нарушение ПДД – признал свою вину, раскаялся в содеянном. Причину и мотив поступка пояснить не смог.

Задержан водитель, совершивший наезд на милиционера в Барановичах-4

В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания и является фигурантом уголовного дела.

# Милиция Беларуси # происшествия # Фотофакт

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