Задержан водитель, совершивший наезд на милиционера в Барановичах

Новости Беларуси. Установлен водитель автомобиля Audi 80, который вечером 10 августа в Барановичах совершил наезд на сотрудника патрульно-постовой службы. Водитель скрылся с места происшествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержанный – 24-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался за нарушение ПДД – признал свою вину, раскаялся в содеянном. Причину и мотив поступка пояснить не смог.