В Сирии на границе с Турцией потерпел крушение российский Су-24

Новости России. Российский самолет Су-24 разбился в Сирии, предположительно из-за обстрела с земли.
Самолет находился на высоте шесть тысяч метров.
По предварительной информации, пилоты катапультировались.
Заявление управления пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации:
Самолет находился на высоте 6 тыс. метров. Судьба летчиков уточняется. По предварительным данным, пилотам удалось катапультироваться. Также выясняются обстоятельства падения российского самолета. Все время полета самолет находился исключительно над территорией Сирии. Это зафиксировано объективными средствами контроля.