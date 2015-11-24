В Сирии на границе с Турцией потерпел крушение российский Су-24

Новости России. Российский самолет Су-24 разбился в Сирии, предположительно из-за обстрела с земли.

Самолет находился на высоте шесть тысяч метров.

По предварительной информации, пилоты катапультировались.

Заявление управления пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации:

Самолет находился на высоте 6 тыс. метров. Судьба летчиков уточняется. По предварительным данным, пилотам удалось катапультироваться. Также выясняются обстоятельства падения российского самолета. Все время полета самолет находился исключительно над территорией Сирии. Это зафиксировано объективными средствами контроля.