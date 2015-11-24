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В Сирии на границе с Турцией потерпел крушение российский Су-24

24 ноября 2015 09:33
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Новости России. Российский самолет Су-24 разбился в Сирии, предположительно из-за обстрела с земли. 

Самолет находился на высоте шесть тысяч метров.

По предварительной информации, пилоты катапультировались.

Заявление управления пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации:
Самолет находился на высоте 6 тыс. метров. Судьба летчиков уточняется. По предварительным данным, пилотам удалось катапультироваться. Также выясняются обстоятельства падения российского самолета. Все время полета самолет находился исключительно над территорией Сирии. Это зафиксировано объективными средствами контроля. 

# происшествия # Авиакатастрофа

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