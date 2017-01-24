Подрядчик украл 600 тысяч деноминированных рублей на реконструкции «Динамо»

Новости Беларуси. Шестьсот тысяч белорусских рублей в трубу. Госконтроль обнаружил незаконную трату этой суммы во время проверки стадиона «Динамо» (там сейчас идет масштабная реконструкция).

Бюджетные деньги осваивал подрядчик.

Воспользовавшись нехитрой схемой и ошибкой проектировщиков, в акт выполненных работ добавили расходы на 39 тысяч метров погонных стальных труб. Стадион их не увидел, ведь в таком количестве они попросту не нужны. Ранее завезенного на площадку материала с лихвой хватило бы для завершения работ.