В Речице двое нетрезвых мужчин избили компанию школьников из-за петарды

Новости Беларуси. В Речице из-за взрыва петарды двое взрослых мужчин избили школьников.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Гомельской области, компания школьников: пять парней и две девушки были во дворе одной из городских школ.
Около них проходили мужчины в нетрезвом состоянии. У них под ногами произошел взрыв петарды. По словам подростков, пиротехника принадлежит и брошена другой компанией, которая шла неподалеку.
Не поверив, мужчины избили пятерых парней. Милицию на место инцидента вызвали родители. Нападавшие были задержаны.
Возбуждено уголовное дело.
В конце декабря 2016 года школьнику в Гомельском районе петарда оторвала палец – здесь подробнее.