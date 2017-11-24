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В Речице двое нетрезвых мужчин избили компанию школьников из-за петарды

24 ноября 2017 08:59
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Новости Беларуси. В Речице из-за взрыва петарды двое взрослых мужчин избили школьников.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Гомельской области, компания школьников: пять парней и две девушки были во дворе одной из городских школ.

Около них проходили мужчины в нетрезвом состоянии. У них под ногами произошел взрыв петарды. По словам подростков, пиротехника принадлежит и брошена другой компанией, которая шла неподалеку.

Не поверив, мужчины избили пятерых парней. Милицию на место инцидента вызвали родители. Нападавшие были задержаны.

Возбуждено уголовное дело.

В конце декабря 2016 года школьнику в Гомельском районе петарда оторвала палец – здесь подробнее.

# происшествия # Хулиганство

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