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Мужчина умер от переломов и разрыва внутренних органов. В Барановичах до смерти избили пенсионера

22 января 2018 10:06
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Новости Беларуси. В Барановичах 71-летнего пенсионера до смерти избил 29-летний безработный.

Как сообщает официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко в эфире радио Sputnik Беларусь, тело погибшего обнаружили в 3:50 ночи в квартире 29-летнего местного жителя. Владелец квартиры ранее был судим за умышленное причинение лёгких телесных повреждений.

По заключению судмедэкспертов, пенсионер умер от разрыва внутренних органов и многочисленных переломов.

Сергей Дученко, официальный представитель УВД Брестского облисполкома:
В ходе ссоры после совместного распития спиртных напитков, избив руками и ногами, убийство совершил владелец квартиры 89-го года рождения.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Зимой 2016 года в Молодечно трое парней до смерти избили 50-летнего мужчину.

Причиной драки стала сигарета – здесь подробнее.

# происшествия # Убийство

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