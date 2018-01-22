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Автомобиль вылетел в кювет и крышей врезался в пень: 43-летний житель Гродно погиб в ДТП в Польше

22 января 2018 07:55
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Новости Беларуси. Обстоятельства смертельного ДТП с участием нашего соотечественника выясняют в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла на трассе под городом Сокулка. Автомобиль с белорусскими номерами вылетел в кювет и крышей врезался в пень. От полученных травм водитель, 43-летний житель Гродно, умер.

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. После интенсивного снегопада ситуация на дорогах региона сложная. Движение затрудняет гололедица и утрамбованное снежное покрытие.

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Автомобиль вылетел в кювет и крышей врезался в пень: 43-летний житель Гродно погиб в ДТП в Польше-1

Автомобиль вылетел в кювет и крышей врезался в пень: 43-летний житель Гродно погиб в ДТП в Польше-3

# происшествия # Фотофакт # Авария в Польше

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