Автомобиль вылетел в кювет и крышей врезался в пень: 43-летний житель Гродно погиб в ДТП в Польше

Новости Беларуси. Обстоятельства смертельного ДТП с участием нашего соотечественника выясняют в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла на трассе под городом Сокулка. Автомобиль с белорусскими номерами вылетел в кювет и крышей врезался в пень. От полученных травм водитель, 43-летний житель Гродно, умер.

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. После интенсивного снегопада ситуация на дорогах региона сложная. Движение затрудняет гололедица и утрамбованное снежное покрытие.

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