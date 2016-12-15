Цена дрифта у Вечного огня: штраф 630 рублей и уголовное дело по статье «Хулиганство»

Новости Беларуси. Сразу шесть административных протоколов составлено на дрифтера с площади Победы. В отношении водителя – 27-летнего минчанина – возбуждено уголовное дело.

Напомним, 30 ноября черный Mercedes заехал на площадку у мемориала и три раза там развернулся. В это время пассажир машины снимал маневры на мобильный телефон.

Молодому человеку сразу удалось скрыться от милиции, однако его личность установили и задержали. На данный момент нарушитель должен заплатить штраф 630 рублей, также его лишили водительских прав на 1,5 года.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В милиции полают, что пассажир Mercedes может оказаться соучастником по этому делу. Сейчас он тоже оштрафован на 126 рублей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.