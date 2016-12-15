27-летний минчанин заплатит за дрифт у Вечного огня

Новости Беларуси. Водитель Mercedes, который дрифтовал на площади Победы в Минске, ответит за свой поступок. Уголовное дело, 6 административных протоколов, штраф 630 рублей и лишение прав на полтора года.

Напомним,

27-летний водитель выехал к мемориалу и успел совершить несколько опасных виражей

до того, как за ним в погоню отправился патрульный автомобиль.



Иван Кубраков, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома – начальник милиции общественной безопасности полковник милиции:

Общая сумма штрафа, которую минчанину необходимо выплатить, 630 белорусских рублей. Также правонарушитель лишен права управления транспортным средством на 18 месяцев.

В ГУВД Мингорисполкома также отметили, что в отношении пешехода, который снимал дрифт на видео, составлены административные протоколы по ч.1 ст. 18.23 КоАП Республики Беларусь. Ему придется выплатить штраф в размере шести базовых величин.