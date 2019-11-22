В Волковыске на мужчину в его доме напали три человека в масках

Новости Беларуси. В Волковыске трое людей в масках напали на мужчину в его доме.

По информации Следственного комитета, об этом 20 ноября сообщил правоохранителям 56-летний мужчина. Он сказал, что на него напали в собственном доме неизвестные, угрожали, а затем забрали деньги.

На место выбыла следственно-оперативная группа. Предварительно, вечером 20 ноября в частный дом проникли трое мужчин. Они были в масках с прорезями для глаз. Неизвестные угрожали хозяину дома предметом, похожим на пистолет, насильно удерживали на кухне и требовали денег. Один из нападавших ударил мужчину в область головы. Из куртки потерпевшего были похищены деньги – не менее 400 рублей.

Было установлено, что у потерпевшего пару месяцев назад умерла мать. Она оставила сыну в наследство денежные средства.

Мужчина не раз звал к себе домой гостей для употребления спиртного и рассказывал о наследстве. Эта информация через третьих лиц и дошла до нападавших.