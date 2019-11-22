В Жлобине завершено расследование дела о похищении 7-летней девочки с детской площадки

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела о похищении семилетней девочки в Жлобине.

По информации УСК по Гомельской области, 12 июня этого года женщина в неизвестном направлении увела чужого ребенка с детской площадки, которая расположена у многоэтажного дома. Через два дня женщина была задержана в Тверской области, девочка была с ней.

Ребенок был передан законным представителям. К задержанной белоруске была применена мера пресечения в виде заключения под стражу, затем экстрадиция в Беларусь.

Установлено, что женщина была знакома с мамой девочки и несколько раз виделась с ребенком, опекуном которого является бабушка, потому что мать лишена родительских прав. Девочка жила с бабушкой и дедушкой в квартире, где периодически бывала и мать.

В тот день бабушка была на работе. Когда женщина вернулась домой, то обнаружила пропажу внучки и обратилась к правоохранителям. Женщина уже успела вывезти девочку за пределы Беларуси. По словам ребенка, ее везли к маме, с которой она давно не виделась.

Были допрошены родственники, соседи и знакомые фигурантов уголовного дела, изучены видеозаписи камер наблюдения, установленных на улицах города. Была проведена очная ставка между экстрадированной женщиной и мамой девочки.

По результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в отношении женщины, которая увела ребенка, она страдает психическим расстройством и не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Был сделан вывод о необходимости назначения ей принудительных мер безопасности и лечения.

Действия женщины были квалифицированы как совершение общественно опасного деяния, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 182 (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) УК РБ.