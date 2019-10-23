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Мужчина провалился в битумное хранилище в Ушачском районе

23 октября 2019 09:05
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Новости Беларуси. В Ушачском районе мужчина провалился в битумное хранилище.   

По информации МЧС, происшествие случилось вечером 22 октября. Мужчина провалился в битумное хранилище в деревне Лутово-Сельцо.   

Мужчина провалился в битумное хранилище в Ушачском районе-1

Фото: МЧС

Глубина резервуара составляла около двух метров, он был накрыт шифером. Мужчина ехал на велосипеде по шиферному настилу, который не выдержал и сломался. Человек не смог самостоятельно выбраться из хранилища.  

Мужчина провалился в битумное хранилище в Ушачском районе-4

Фото: МЧС

При помощи спасательных веревок и пожарного пояса сотрудники МЧС извлекли мужчину. Его госпитализировали с предварительным диагнозом «ушибы тела».   

В начале сентября в Лиде женщина упала в 6-метровый колодец (читать далее).  

# Падение с высоты # происшествия

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