Мужчина провалился в битумное хранилище в Ушачском районе

Новости Беларуси. В Ушачском районе мужчина провалился в битумное хранилище.
По информации МЧС, происшествие случилось вечером 22 октября. Мужчина провалился в битумное хранилище в деревне Лутово-Сельцо.
Новости Беларуси. В Ушачском районе мужчина провалился в битумное хранилище.
По информации МЧС, происшествие случилось вечером 22 октября. Мужчина провалился в битумное хранилище в деревне Лутово-Сельцо.
Фото: МЧС
Глубина резервуара составляла около двух метров, он был накрыт шифером. Мужчина ехал на велосипеде по шиферному настилу, который не выдержал и сломался. Человек не смог самостоятельно выбраться из хранилища.
Фото: МЧС
При помощи спасательных веревок и пожарного пояса сотрудники МЧС извлекли мужчину. Его госпитализировали с предварительным диагнозом «ушибы тела».
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