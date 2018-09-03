Минчанин забыл, где припарковал свой автомобиль, и заявил об угоне

Новости Беларуси. С необычным случаем амнезии столкнулись столичные милиционеры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С заявлением об угоне автомобиля к ним обратился 35-летний мужчина. Вспомнить, где машина стояла в последний раз, водитель не смог – он был сильно пьян – в его крови обнаружили 3 промилле. Отыскали пропажу быстро – авто без единой царапины стояло в соседнем дворе. Мужчина признался – он просто не помнил, где оставил свой автомобиль и поэтому решил, что его украли.

Эвелина Дручинина, официальный представитель Октябрьского РОВД:

Машина была технически в исправном состоянии. Признаки взлома замков отсутствовали. Машина была передана владельцу.