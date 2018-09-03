Минчанин забыл, где припарковал свой автомобиль, и заявил об угоне

Новости Беларуси. С необычным случаем амнезии столкнулись столичные милиционеры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. С необычным случаем амнезии столкнулись столичные милиционеры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
С заявлением об угоне автомобиля к ним обратился 35-летний мужчина. Вспомнить, где машина стояла в последний раз, водитель не смог – он был сильно пьян – в его крови обнаружили 3 промилле. Отыскали пропажу быстро – авто без единой царапины стояло в соседнем дворе. Мужчина признался – он просто не помнил, где оставил свой автомобиль и поэтому решил, что его украли.
Эвелина Дручинина, официальный представитель Октябрьского РОВД:
Машина была технически в исправном состоянии. Признаки взлома замков отсутствовали. Машина была передана владельцу.
Мужчине повезло, что поиском авто занялись после устного обращения. Если бы он написал заявление, то мог бы попасть под санкцию статьи о ложном сообщении и даже отправиться в тюрьму на два года.