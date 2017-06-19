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Мужчина под наркотиками прыгал по машинам в Шабанах утром 19 июня

19 июня 2017 20:55
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Новости Беларуси. Антигерой дня! Утром 19 июня на Партизанском проспекте в районе Шабанов мужчина на ходу выпрыгнул из машины и разгромил несколько автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бил руками и ногами, прыгал по капотам.

А после повторил из ряда вон выходящий поступок на противоположной стороне магистрали. Усмирить хулигана удалось одному из очевидцев, после чего наручники на него надел милиционеры.

Мужчина под наркотиками прыгал по машинам в Шабанах утром 19 июня-1

Анастасия Забавская, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Заводского РУВД:
Возбуждено уголовное дело по части 1 Статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая предусматривает наказание в виде штрафа, либо исправительных работ, либо ограничения свободы до двух лет, либо лишением свободы до трех лет.

По факту нестандартного происшествия проводится проверка.

Уже известно, что задержанный был под воздействием наркотиков.

# Наркотики

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