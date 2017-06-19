Мужчина под наркотиками прыгал по машинам в Шабанах утром 19 июня

Новости Беларуси. Антигерой дня! Утром 19 июня на Партизанском проспекте в районе Шабанов мужчина на ходу выпрыгнул из машины и разгромил несколько автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бил руками и ногами, прыгал по капотам.

А после повторил из ряда вон выходящий поступок на противоположной стороне магистрали. Усмирить хулигана удалось одному из очевидцев, после чего наручники на него надел милиционеры.