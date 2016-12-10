Мужчина говорит, что считал этот гараж бесхозным: как в Витебске украли постройку

Новости Беларуси. Старики-разбойники. В Витебске один пенсионер украл у другого, гараж и подарил его своему зятю. Пострадавший обнаружил пропажу едва ли не через год: постройку использовал как склад и наведывался сюда крайне редко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможно, поэтому приобретенное таким образом имущество даже прятать не стали. Закрывая в последний раз двери гаража, витебский пенсионер был уверен: он надежно защищает от грабителей то, что внутри.

Однако и предположить не мог, что через какое-то время исчезнет сам гараж!

Станислав Захаров, житель Витебска:

Я думаю, хозяин вот этой лавки прикинул, что нужно продлить владения сюда – поместится еще такой ангар фактически. Сказал своему знакомому (мужик моего возраста): «Тебе надо гараж? Забирай».

Анастасия Бут, СТВ:

Больше 20 лет гараж стоял в Витебске на этом самом месте. Хозяин даже не предполагал, что его недвижимое имущество превратится в движимое. Агрогородок Новка стал новым местом прописки старого гаража. Он хорошо вписался в целую улицу «домов» для автомобилей.

Похитителем оказался 67-летний пенсионер. Он давно присмотрел постройку в качестве подарка зятю.

Однажды ночью подъехал к гаражу, поставил его на погрузчик и доставил аккурат под окна пятиэтажки. Причем подарок от дорогого родственника даже перекрашивать не стали.

Виталий Белиженко, заместитель начальника уголовного розыска Первомайского РОВД Витебска:

Сотрудниками уголовного розыска была установлена личность преступника. Им оказался тоже житель нашего города, рабочий одного из предприятий. Мужчина поясняет, что считал этот гараж бесхозным. То есть думал, что никому не принадлежит. В отношении последнего возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного Кодекса Республики Беларусь за кражу.

Предприимчивому до чужого добра пенсионеру может грозить до 4 лет лишения свободы.

А у пострадавшего свои мысли на этот счет.

Станислав Захаров:

Это называется: не было печали – черти накачали.