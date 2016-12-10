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Драка возле ночного клуба в Витебске закончилась гибелью 32-летнего мужчины

10 декабря 2016 16:59
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Новости Беларуси. Поход в ночной клуб в областном центре обернулся трагедией. В ночь на 10 декабря две компании вышли из развлекательного заведения для выяснения отношений. В ход пошли кулаки.

Сообщение отделения информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома:
Для разрешения конфликтной ситуации мужчины вышли на улицу, где и произошла драка, во время которой один из участников инцидента  32-летний житель Витебска от полученных травм скончался. В ходе работы следственно-оперативной группы с использованием записей камеры видеонаблюдения было установлено, что телесные повреждения потерпевшему нанес местный житель 1986 года рождения.

Подозреваемый в совершении преступления задержан (здесь подробнее).

Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить следователям. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

# происшествия # Убийство

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