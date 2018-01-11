СК: устанавливается личность погибшего мужчины-пилота в Ушачском районе

Новости Беларуси. Несколько часов назад трагический случай произошел в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мотодельтаплан разбился в Ушачском районе, пилот погиб. Известно, что все произошло в полукилометре от деревни Лутово. Место происшествия оцеплено, уславливается личность пилота. Кадры с места ЧП