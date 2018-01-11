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СК: устанавливается личность погибшего мужчины-пилота в Ушачском районе

11 января 2018 16:39
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Новости Беларуси. Несколько часов назад трагический случай произошел в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК: устанавливается личность погибшего мужчины-пилота в Ушачском районе-1

Мотодельтаплан разбился в Ушачском районе, пилот погиб. Известно, что все произошло в полукилометре от деревни Лутово. Место происшествия оцеплено, уславливается личность пилота.

Кадры с места ЧП 

СК: устанавливается личность погибшего мужчины-пилота в Ушачском районе-4

Светлана Сахарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:
Для проведения осмотра выдвинулась передвижная криминалистическая лаборатория, находящаяся в распоряжении УСК по Витебской области. В настоящее время устанавливается личность погибшего мужчины-пилота, а также принадлежность летательного аппарата и обстоятельства произошедшей аварии.

На месте ЧП работает съемочная группа СТВ (подробнее).

# происшествия # Фотофакт # Авиакатастрофа

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