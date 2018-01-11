СК: устанавливается личность погибшего мужчины-пилота в Ушачском районе

Новости Беларуси. Несколько часов назад трагический случай произошел в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Несколько часов назад трагический случай произошел в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мотодельтаплан разбился в Ушачском районе, пилот погиб. Известно, что все произошло в полукилометре от деревни Лутово. Место происшествия оцеплено, уславливается личность пилота.
Светлана Сахарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:
Для проведения осмотра выдвинулась передвижная криминалистическая лаборатория, находящаяся в распоряжении УСК по Витебской области. В настоящее время устанавливается личность погибшего мужчины-пилота, а также принадлежность летательного аппарата и обстоятельства произошедшей аварии.
На месте ЧП работает съемочная группа СТВ (подробнее).