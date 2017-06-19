Белорусы были готовы продать свои органы на черном рынке ради ноутбука и скутера

Новости Беларуси. В программе «Неделя» на СТВ раскрыли подробности нашумевшего дела 2008 года. Тогда в Косово белорус пострадал от скальпеля «черных» трансплантологов. Молодому человеку предлагали десять тысяч долларов, но по факту заплатили только семь. Оставшиеся три тысячи обещали выдать после того, как по наводке этого человека будет найден еще один донор. Как рассказали корреспонденту телеканала в МВД, у мужчины начались проблемы со здоровьем. Тело человека было в шрамах. Оперативник сомневается, что операция была сделана качественно.

С 2008 по 2010 год сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД страны вместе с украинскими и израильскими коллегами работали над данным делом. Было выяснено, что трое белорусов пострадали от преступной схемы по торговле донорскими органами. Кроме случая в Косово, были инциденты в Эквадоре и Украине. Сотрудник МВД отметил, что всем донорам было до 25 лет. Никто из пострадавших не бедствовал – один занимался предпринимательством, у другого имелось несколько квартир в собственности. Кто-то был готов отдать свой орган, чтобы провести свадьбу и отдохнуть в Египте, кто-то за вырученные деньги приобрел ноутбук и скутер.