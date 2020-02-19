В Дрогичинском районе рыбак утонул на глазах у отца

Новости Беларуси. В Дрогичинском районе утонул мужчина.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, происшествие случилось утром 19 февраля около населенного пункта Головчицы.

65-летний мужчина и его сын отправились на рыбалку. Отец находился на берегу, а 36-летний сын отплыл на середину водоема.

Лодка начала сдуваться, и мужчина отправился к берегу. Но по пути начал тонуть. Отец попытался помочь сыну, но извлек его на берег уже без признаков жизни.

По факту происшествия проводится проверка. Назначена экспертиза, устанавливаются все обстоятельства случившегося.