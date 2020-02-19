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В Дрогичинском районе рыбак утонул на глазах у отца

19 февраля 2020 14:55
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Новости Беларуси. В Дрогичинском районе утонул мужчина.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, происшествие случилось утром 19 февраля около населенного пункта Головчицы.  

65-летний мужчина и его сын отправились на рыбалку. Отец находился на берегу, а 36-летний сын отплыл на середину водоема.  

Лодка начала сдуваться, и мужчина отправился к берегу. Но по пути начал тонуть. Отец попытался помочь сыну, но извлек его на берег уже без признаков жизни.  

По факту происшествия проводится проверка. Назначена экспертиза, устанавливаются все обстоятельства случившегося.  

На минувших выходных в Гомельской области за день под лед провалились два рыбака – здесь подробнее.  

# Утопления # происшествия

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