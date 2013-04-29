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Мощный взрыв в одном из домов в центре Праги: ранены 36 человек. Возможная причина – утечка газа

29 апреля 2013 15:15
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Новости Беларуси. Мощный взрыв в центре Праги, по всей видимости, произошел из-за утечки бытового газа. Эту версию сейчас рассматривают, как одну из основных. По уточненным данным, в результате трагедии пострадали 36 человек. Большинство их них ранены осколками выбитых стекол. В посольстве Беларуси в Чехии сообщили, что наших соотечественников среди пострадавших нет.

Взрыв прогремел в одном из домов, недалеко от Национального театра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты опасаются, что в ближайшее время может обрушиться оставшаяся часть дома. Район происшествия оцеплен, эвакуированы несколько сотен человек.

# происшествия # Фотофакт # Взрыв # Терроризм

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