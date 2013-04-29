Теракт в Дамаске. Погибли минимум 10 человек

Новости Сирии. Теракт в Дамаске унес жизни по меньшей мере десяти человек. Тринадцать получили ранения. Целью нападения был премьер-министр Сирии. Высокопоставленный чиновник не пострадал, однако погиб его телохранитель. Еще трое получили ранения.

Заминированный автомобиль взлетел на воздух на пути кортежа главы правительства в оживленном квартале города неподалеку от школы и детского сада. Взрывной волной уничтожены несколько машин и два школьных автобуса. Ответственность за теракт пока ни одна из экстремистских группировок на себя не взяла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.