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Смертельное ДТП в Минскe. На месте аварии погиб мотоциклист

10 апреля 2021 13:48
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Новости Беларуси. В Минске в ДТП погиб мотоциклист, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, около 11:00 на улице Тростенецкой водитель Mitsubishi при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу, который двигался навстречу.

В результате аварии 35-летний байкер от полученных травм скончался на месте.

Смертельное ДТП в Минскe. На месте аварии погиб мотоциклист-1

Это первый подобный трагический случай с начала 2021 года. Водители мототранспорта требуют особого внимания со стороны автомобилистов. В Госавтоинспекции напоминают: в отличие от машины, мотоцикл практически невозможно заметить при нахождении в слепой зоне. Поэтому между включением сигнала поворота и началом маневра нужно убедиться в безопасности и дать время отреагировать другим участникам движения.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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