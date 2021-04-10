Смертельное ДТП в Минскe. На месте аварии погиб мотоциклист

Новости Беларуси. В Минске в ДТП погиб мотоциклист, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительной информации, около 11:00 на улице Тростенецкой водитель Mitsubishi при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу, который двигался навстречу.
В результате аварии 35-летний байкер от полученных травм скончался на месте.
Это первый подобный трагический случай с начала 2021 года. Водители мототранспорта требуют особого внимания со стороны автомобилистов. В Госавтоинспекции напоминают: в отличие от машины, мотоцикл практически невозможно заметить при нахождении в слепой зоне. Поэтому между включением сигнала поворота и началом маневра нужно убедиться в безопасности и дать время отреагировать другим участникам движения.