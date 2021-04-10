Смертельное ДТП в Минскe. На месте аварии погиб мотоциклист

По предварительной информации, около 11:00 на улице Тростенецкой водитель Mitsubishi при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу, который двигался навстречу.

Это первый подобный трагический случай с начала 2021 года. Водители мототранспорта требуют особого внимания со стороны автомобилистов. В Госавтоинспекции напоминают: в отличие от машины, мотоцикл практически невозможно заметить при нахождении в слепой зоне. Поэтому между включением сигнала поворота и началом маневра нужно убедиться в безопасности и дать время отреагировать другим участникам движения.