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Огонь перекинулся на этаж выше. При пожаре в квартире на Уборевича погиб человек

09 апреля 2021 15:54
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Новости Беларуси. Один человек погиб в результате пожара на улице Уборевича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В многоэтажном доме загорелась квартира, огонь с балкона третьего этажа перекинулся на четвертый.

Огонь перекинулся на этаж выше. При пожаре в квартире на Уборевича погиб человек-1

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и эвакуировали двух человек этажом выше.

Огонь перекинулся на этаж выше. При пожаре в квартире на Уборевича погиб человек-4

В сгоревшей квартире обнаружен труп. Обстоятельства происшествия выясняются.

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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