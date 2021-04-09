Огонь перекинулся на этаж выше. При пожаре в квартире на Уборевича погиб человек

Новости Беларуси. Один человек погиб в результате пожара на улице Уборевича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В многоэтажном доме загорелась квартира, огонь с балкона третьего этажа перекинулся на четвертый.
Новости Беларуси. Один человек погиб в результате пожара на улице Уборевича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В многоэтажном доме загорелась квартира, огонь с балкона третьего этажа перекинулся на четвертый.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и эвакуировали двух человек этажом выше.
В сгоревшей квартире обнаружен труп. Обстоятельства происшествия выясняются.