Белорусские пограничники задержали нарушителей на границе с Литвой

На границе с Литвой вновь задержаны нарушители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне вечером, проводя рейд, лидские пограничники совместно с сотрудниками Инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили автомобиль, под завязку набитый разнообразной аппаратурой. Тепловизоры, бинокль, аккумуляторы для беспилотника, радиостанция и товарно-материальные ценности изъяты. Двое жителей Ивьевского района задержаны за попытку нарушения государственной границы. По данному факту начат административный процесс.