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Белорусские пограничники задержали нарушителей на границе с Литвой

16 ноября 2023 11:15
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На границе с Литвой вновь задержаны нарушители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские пограничники задержали нарушителей на границе с Литвой-1

Накануне вечером, проводя рейд, лидские пограничники совместно с сотрудниками Инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили автомобиль, под завязку набитый разнообразной аппаратурой. Тепловизоры, бинокль, аккумуляторы для беспилотника, радиостанция и товарно-материальные ценности изъяты. Двое жителей Ивьевского района задержаны за попытку нарушения государственной границы. По данному факту начат административный процесс.

# Граница # происшествия # Фотофакт

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