Жертвами сильного землетрясения в Южной Азии стали 200 человек – число, вероятно, не окончательное

Новости Пакистана. Свыше 200 жертв. 26 октября произошло крупное землетрясение в южной Азии. МИД Беларуси выясняет, нет ли среди жертв наших соотечественников. От стихийного бедствия пострадали Пакистан и север Индии. Число погибших постоянно растёт.

Есть жертвы и в Афганистане.

В результате землетрясения разрушены многие здания. Дома в буквальном смысле рассыпались, как карточные домики. Специалисты прогнозируют повторные толчки. На месте трагедии работают медики и спасатели, которые разбирают завалы.

Люди в панике выбегали из домов и офисов.

Среди жертв есть дети. 12 девочек, спасаясь, погибли на северо-востоке Афганистана.

Всё произошло в женской школе. Когда дети почувствовали толчки, они в панике бросились прыгать из окон.

Очевидцы:

Мы поняли, что что-то происходит, когда увидели, что всё вокруг начало трясти. Мы в это время торговали своей продукцией. Это было очень сильное землетрясение, подземные толчки продолжались около двух минут.

Я сидел дома, когда произошло землетрясение. И вышел на улицу вместе с детьми, и вдруг один из моих внуков побежал, настолько ему было страшно оставаться на месте. А через несколько секунд рядом с нами рухнула стена дома.

В горных районах Афганистана сошли оползни, некоторые дороги заблокированы.

В индийском Нью-Дели на время пришлось остановить движение метро и эвакуировать жителей многоэтажек. Подземные толчки ощущались также в российском Новосибирске, в Киргизии, Азербайджане и Казахстане.