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Забывчивому зрителю могилевского кинотеатра вернули 5 тысяч долларов

26 октября 2015 16:58
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Новости Беларуси. На днях одному из зрителей кинотеатра «Родина» в Могилеве пришлось поволноваться: после сеанса он забыл пакет, в котором находились пять тысяч долларов. 

Пакет с крупной суммой владельцу вернули.

Радио «Могилев»:
Сотрудники кинотеатра все, что находят после забывчивых посетителей, передают на учет. В этот список обычно попадают зонтики, перчатки, шапки, дамские сумочки, кошельки и мобильные телефоны, которые, по словам директора кинотеатра, лидируют среди забытых вещей. Особенно «богатый урожай» в кинозале собирают после детских сеансов. Школьники умудряются забывать даже свои портфели. Как отметила руководитель кинотеатра, все вещи благополучно возвращаются к своим владельцам.

Зрители забывают свои вещи в зрительском зале кинотеатра «Родина» практически каждый день.

Поэтому было принято решение открыть в кинотеатре «Бюро находок». Регистрация всех находок ведется в «Журнале забытых вещей».

Читайте также: Счастливая случайность, честность, плюс система видеонаблюдения. Из этого уравнения невозможно выбросить ни одного слагаемого. Благодаря именно такому удачному стечению обстоятельств, покупатель одного из могилевских торговых центров смог получить обратно потерянную крупную сумму денег – 3 тысячи 300 долларов США. Подробности здесь.

# происшествия # Курьезы

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