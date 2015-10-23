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Соболезнования в связи с трагедией французскому президенту, родным и близким погибших выразил Президент Беларуси

23 октября 2015 17:41
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Во Франции произошло крупнейшее за последние 30 лет ДТП. На юго-западе страны  столкнулись пассажирский автобус и грузовик. После этого обе машины загорелись. Трагедия произошла  возле города Либурн. В списке погибших 43 пассажира, включая водителя автобуса. Большинство из жертв – пожилые люди, которые ехали на экскурсию на прибрежный курорт. Всего в автобусе было 49 человек. Шестерым удалось выжить, все они госпитализированы. По предварительной версии, в трагедии виновен водитель грузовика: машина потеряла управление и её развернуло на встречную полосу.

# Авария # происшествия

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