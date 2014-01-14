Случайный прохожий спас ребенка, которые едва не утонул в ледяной воде витебской реки

Новости Беларуси. В Беларусь идут крещенские морозы. Столбик термометра в ближайшие дни опустится до минус 18. Погоду в конце недели будет определять холодный антициклон, который смещается с севера Норвегии в Россию. Уже 15 января по всей стране синоптики прогнозируют сильный снег. На дорогах гололедица. По предварительным прогнозам, зимний характер сохранится и в начале следующей недели.

В связи с похолоданием реки и водоемы стали покрываться коркой льда. Однако, пока она слишком хрупкая. Поэтому МЧС настоятельно рекомендует не выходить на лед. Тем не менее, уже поступает информация о происшествиях на водоемах.

Так, двое детей провалились под лед: один мальчик в Витебске, еще один в Могилевской области. Трагедии в обоих случаях удалось избежать.

В Черикове ребенка спасли сотрудники МЧС. Он находился на середине озера и самостоятельно добраться до берега не мог. В госпитализации не нуждался.

Еще один пятиклассник провалился под лед в Витебске. Мальчик катался с горки у реки Витьба. Санки заехали на водоем и в 3-х метрах от берега ребенок провалился. Крики ребенка услышали проходившие мимо молодые люди. Один из них бросился на помощь. С общим переохлаждением пятиклассник доставлен в детскую больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Желудев:

Я сразу залез на лед, лег и пополз к нему. Лед начал хрустеть, конечно, как обычно. Я троху испугался. Я взял его за руку. С первого раза не вытянул его. Потому что скользко было. А второй раз я перехватил его за куртку и вытянул на берег. И все. Я его первого пустил, а сам пополз. Я выполз. И мы тут начали раздевать его, по-быстрому, тут какая-то женщина подошла, парень подошел. Сняли вещи его, ему куртку надели, носки.