Взрыв около воинской части в Харькове: выбиты стекла в близлежащих зданиях

Новости Украины. Обстановка на юго-востоке Украины остается неспокойной. Рядом с воинской частью в Харькове прогремел сильный взрыв. Бомба сработала в мусорном баке возле забора. Взрывной волной выбило стекла в близлежащих зданиях.

Информации о пострадавших пока нет. На месте ЧП работают сотрудники милиции, подробности инцидента выясняются.

В Донецке минувшей ночью возобновилась стрельба. Одним из снарядов повредило электроподстанцию в Ленинском районе города. В результате десятки домов остались без света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.