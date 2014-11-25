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Взрыв около воинской части в Харькове: выбиты стекла в близлежащих зданиях

25 ноября 2014 07:06
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Новости Украины. Обстановка на юго-востоке Украины остается неспокойной. Рядом с воинской частью в Харькове прогремел сильный взрыв. Бомба сработала в мусорном баке возле забора. Взрывной волной выбило стекла в близлежащих зданиях.

Информации о пострадавших пока нет. На месте ЧП работают сотрудники милиции, подробности инцидента выясняются.

В Донецке минувшей ночью возобновилась стрельба. Одним из снарядов повредило электроподстанцию в Ленинском районе города. В результате десятки домов остались без света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв

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