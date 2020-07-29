«Минскводоканал»: утечка воды в Минске локализована

Андрей Бычков, главный инженер «Минскводоканала»:

В ходе повреждения часть Фрунзенского района и Московского оказалась на пониженном давлении. Но в течение часа специалисты нашего предприятия произвели локализацию повреждения, и в 11:40 давление у потребителей этих двух районов уже было восстановлено. Вследствие повреждения несколько ухудшилось качество воды, но мы видим по количеству жалоб, что оно не носит массовый характер, имеет точечный характер. В связи с этим организован подвоз питьевой воды, диспетчерская служба предприятия мониторит эту ситуацию, и по необходимости доставляет воду в те точки города, в те точки районов, куда это необходимо.