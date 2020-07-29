«Минскводоканал»: утечка воды в Минске локализована

Новости Беларуси. Утечка воды в Минске локализована. Об этом рассказали в «Минскводоканале», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Утечка воды в Минске локализована. Об этом рассказали в «Минскводоканале», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В столице на пересечении улиц Мазурова и Панченко 29 июля прорвало трубу. Между тем коммунальщики предупреждают о возможном ухудшении качества воды в ближайшие двое суток у потребителей части Фрунзенского и Московского районов.
Для минчан организован подвоз питьевой воды в автоцистернах. Отмечается, что по обращениям потребителей автомобили будут менять места стоянки.
Андрей Бычков, главный инженер «Минскводоканала»:
В ходе повреждения часть Фрунзенского района и Московского оказалась на пониженном давлении. Но в течение часа специалисты нашего предприятия произвели локализацию повреждения, и в 11:40 давление у потребителей этих двух районов уже было восстановлено. Вследствие повреждения несколько ухудшилось качество воды, но мы видим по количеству жалоб, что оно не носит массовый характер, имеет точечный характер. В связи с этим организован подвоз питьевой воды, диспетчерская служба предприятия мониторит эту ситуацию, и по необходимости доставляет воду в те точки города, в те точки районов, куда это необходимо.
Дополнительно организован забор проб воды в Каменной Горке, Масюковщине, Домбровке и Сухарево. Ведутся работы по раскопке повреждённого участка. Его восстановят и запустят в работу в ближайшее время.