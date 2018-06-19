В Минске начальник патологоанатомического бюро задержан с поличным при получении взятки

Новости Беларуси. Начальник патологоанатомического бюро в Минске задержан за взятку.

По информации МВД, сотрудники ГУБОПиК МВД Беларуси задержали начальника Городского клинического патологоанатомического бюро при получении взятки. Руководителя задержали с поличным.

Деньги на сумму 5245 рублей и 300 долларов фигурант получил от представителя коммерческой структуры за благоприятное решение вопросов о заключении договоров на поставку ритуальных принадлежностей для магазина, который расположен на территории организации, и своевременной оплате за поставленный товар.

Сведения о коррупционной деятельности руководителя поступили в конце мая. Было установлено, что начальник более 10 лет получает взятки как в рублях, так и в валюте. Общая сумма составляет десятки тысяч долларов.

«Размер ежемесячного «вознаграждения» равнялся 10% от суммы поставленного товара».

Однако последние месяцы руководитель был осторожен и получал деньги раз в квартал, чтобы уменьшить количество встреч с представителями коммерческих структур.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Избрана мера наказания – заключение под стражу.

Устанавливаются дополнительные факты противоправной деятельности. Уже зафиксированы многочисленные факты получения гражданином денежных средств от представителей коммерческих структур. Сумма – не менее двухсот тысяч долларов.