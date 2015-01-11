Минск: на Комсомольском озере утонула 17-летняя девушка

Новости Беларуси. Трагическая случайность или роковое стечение обстоятельств. В Минске на Комсомольском озере утонула 17-летняя девушка. Она прогуливалась с молодым человеком вдоль набережной и по невыясненным пока причинам оказалась в воде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что удивляет, на помощь ей бросился вовсе не друг, а случайный прохожий, ставший очевидцем произошедшего. Однако было слишком поздно и девушку спасти не удалось.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

ЧП произошло накануне поздно вечером. Вот здесь - на Комсомольском озере. По предварительной версии, 17-летняя девушка прогуливалась с молодым человеком по набережной. По невыясненным пока причинам она оказалась в воде. Спасать ее бросился очевидец - 18-летний парень.

Юношу уже называют настоящим героем. Рискуя своей жизнью, он пытался спасти совершенно незнакомого человека. Вытащить на берег самостоятельно девушку не удалось, поэтому из последних сил, находясь в холодной воде, парень держал ее, чтобы ту не унесло течением — такую трагическую картину увидели работники спасательной станции. Именно старший смены моторист-рулевой и матрос вытащили ребят на сушу. Их, кстати, как и медиков, вызвали прохожие, которых на момент спасательной операции собралось немало. А уже от бригады скорой помощи поступило сообщение и на 101.

МЧС:

Из-за отсутствия конкретной информации о месте происшествия в разные места на акваторию возле парка Победы были направлены три группы спасения на водах из разных подразделений МЧС, с разных сторон в пешем порядке, был обследован берег от пр.Машерова до ул. Прогрессивной.

Спасатели же ОСВОДа в это время пытались самостоятельно реанимировать девушку и оказать всю необходимую помощь. Однако прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть 17-летней. Спасавший же ее парень с общим переохлаждением госпитализирован в больницу.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

В настоящее время следствие тщательно разбирается в обстоятельствах трагедии. Назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, по средствам которой будет установлена точная причина смерти девушки. Сейчас опрашивают родственников, знакомых погибшей, а также очевидцев произошедшего. Рассматриваются все возможные версии случившегося.

Если верить словам друга погибшей девушки, который и видел ее последним жизнерадостной и, главное, живой, она сама попросила подойти ближе к воде. И оступилась.