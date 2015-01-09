За один день в разных районах Минска сгорели частный дом и хозпостройка: 1 человек погиб

Новости Беларуси. Частный дом сгорел 9 января днем на улице Урожайной. В момент трагедии в коттедже находились два человека: хозяйка дома и квартирант.

Последнему удалось пробраться сквозь пламя на улицу и попросить соседей вызвать сотрудников МЧС. Женщину, к сожалению, спасти не удалось.

По предварительной версии, возгорание началось из-за неисправного газового котла.

Минчанин:

Когда я вышел из дома, увидел, как мужчина бежал навстречу из этого дома, он был в саже. Он попросил вызвать пожарных. Я вызвал пожарных. И, соответственно, потом, когда вышел на улицу, увидел, что дом значительно горел. И поскольку, он сказал, там горел газовый котел, это могло перекинуться на другие здания.

Уже вечером пожар вспыхнул в частном секторе в первом Южном переулке. Полностью выгорела хозпостройка. К счастью, в этом случае обошлось без пострадавших.

По предварительной версии, причиной пожара стал поджог, личность злоумышленника сейчас устанавливается. На месте происшествия работают следователи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Наиболее часто, по статистике, пожары в жилых домах происходят из-за неосторожности при курении, а также из-за неисправности печного отопления и электронагревательных приборов. Поэтому мы еще раз обращаем внимание на необходимость соблюдения данных требований безопасности.