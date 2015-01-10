11 января в Париже в память о жертвах террористических актов пройдет Республиканский марш единства: Беларусь представит посол Беларуси во Франции Павел Латушко

Новости Франции. Франция приходит в себя после волны терактов. В стране повышены меры безопасности: накануне был объявлен наивысший уровень террористической опасности. Напомним, 9 января французская полиция заблокировала в здании типографии под Парижем братьев Куаши, которые устроили бойню в редакции сатирического журнала «Шарли Эбдо». Сообщники преступников, поняв, что те не смогут выбраться из оцепления, взяли в заложники покупателей одного из супермаркетов на востоке Парижа и потребовали отпустить братьев. Через несколько часов полиция одновременно штурмовала оба здания. В результате погибли четыре заложника и трое нападавших, среди них и братья Куаши.

11 января в Париже в память о жертвах террористических актов пройдет Республиканский марш единства.

В мероприятии примут участие представители ряда государств. Беларусь представит посол Беларуси во Франции Павел Латушко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне происходящих в столице Франции событий, Париж в эти дни уже не город романтики. В этом убедилась и моя коллега Ольга Сахарова, которая как турист впервые отправилась на Елисейские поля отнюдь не за острыми впечатлениями.

Квартал у Елисейских полей 10 января закрыт для посещения.

А вот у Эйфелевой башни и Лувра многолюдно, однако самих парижан можно встретить далеко не везде. Ольга Сахарова передает из сердца Парижа.

Ольга Сахарова, СТВ:

Сами парижане предпочитают оставаться дома, следят за новостями, которые здесь уже какой день вещают в прямом эфире круглосуточно. Что касается достопримечательностей, квартал у Елисейских полей закрыт для посещения, все остальные достопримечательности работают.

Париж без туристов — не Париж. Именно эта фраза ключевая в эти дни, потому что именно туристы заполонили улицы этого города, а сами парижане предпочитают оставаться дома, даже если парижан встретить в кафе с утра за чашечкой кофе, то это буду обсуждения трагедии, которая произошла. Надо отдать должное парижанам — они очень собраны, спокойны. Можно сказать, что эта же атмосфера предается и туристам.

Паники нет никакой, улицы Парижа охраняют 88 тысяч полицейских и встретить их можно на каждом шагу.

Читая во всех путеводителях, какой Париж шумный, веселый и задорный, то в эти дни, естественно, тихо на улицах.