Прямой эфир

Мощный ветер пронесся этой ночью по Беларуси: особенно пострадал Брест

11 января 2015 14:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мощный ветер похозяйничал этой ночью в Беларуси. Больше всего досталось жителям Бреста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После разгула стихии остались поваленные деревья. Некоторые из них упали на припаркованные автомобили. Только чудом никто не пострадал. На одной из улиц областного центра ветер снес забор стройки, разбросав металлические листы по всей округе и по проезжей части.

В Минской области несколько населенных пунктов остались без света.

По прогнозам синоптиков, во власти стихии Беларусь будет и в ближайшие дни. Порывы могут достигать двадцати пяти метров в секунду.

Спасатели рекомендуют не парковать машины вблизи деревьев. Крайне внимательными следует быть водителям и на дороге. Дневной плюс в паре с ночным минусом приведет к гололедице.  Ситуацию осложнит и мокрый снег.

# происшествия # Погода в Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
11 января в Париже в память о жертвах террористических актов пройдет Республиканский марш единства: Беларусь представит посол Беларуси во Франции Павел Латушко
10 января 2015 17:26

11 января в Париже в память о жертвах террористических актов пройдет Республиканский марш единства: Беларусь представит посол Беларуси во Франции Павел Латушко

За один день в разных районах Минска сгорели частный дом и хозпостройка: 1 человек погиб
09 января 2015 18:38

За один день в разных районах Минска сгорели частный дом и хозпостройка: 1 человек погиб

В Минске 18-летний парень погиб в новогоднюю ночь от взрыва петарды
09 января 2015 17:01

В Минске 18-летний парень погиб в новогоднюю ночь от взрыва петарды