Мощный ветер пронесся этой ночью по Беларуси: особенно пострадал Брест

Новости Беларуси. Мощный ветер похозяйничал этой ночью в Беларуси. Больше всего досталось жителям Бреста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После разгула стихии остались поваленные деревья. Некоторые из них упали на припаркованные автомобили. Только чудом никто не пострадал. На одной из улиц областного центра ветер снес забор стройки, разбросав металлические листы по всей округе и по проезжей части.

В Минской области несколько населенных пунктов остались без света.

По прогнозам синоптиков, во власти стихии Беларусь будет и в ближайшие дни. Порывы могут достигать двадцати пяти метров в секунду.

Спасатели рекомендуют не парковать машины вблизи деревьев. Крайне внимательными следует быть водителям и на дороге. Дневной плюс в паре с ночным минусом приведет к гололедице. Ситуацию осложнит и мокрый снег.