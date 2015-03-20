Минск: мужчина разбил стекло в машине медиков и сбежал

Новости Беларуси. Мужчина сбежал от санитаров утром в четверг. О его местонахождении пока ничего неизвестно.

Наталья Ганусевич, пресс-офицер Партизанского РУВД:

Сотрудниками Партизанского РУВД г. Минска разыскивается 30-летний Гасюк Антон Вячеславович. Гасюк А.В. проживает в интернате по улице Ваупшасова. 19 марта в 10:40 на Партизанском проспекте при транспортировке из диспансера, находясь в салоне автомобиля, он разбил стекло и сбежал от санитаров в направлении улицы Рыбалко. В настоящий момент место нахождения сбежавшего неизвестно.

Приметы: на вид 25-30 лет рост 175-185 см; телосложение среднее; лицо овальное, бледное; брови прямые, темные; глаза голубые; нос большой; короткая стрижка, волос темный, прямой.

Был одет: черная матерчатая куртка, байка темно-синего цвета, спортивные штаны темного цвета, мокасины.

Наталья Ганусевич, пресс-офицер Партизанского РУВД:

Всем, кто владеет информацией о месте нахождения разыскиваемого, просьба обращаться в Партизанское РУВД г. Минска по адресу: г. Минск, пер. Стахановский, 5 или звонить по телефонам: 230-44-40, 230-34-34.

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С множественными переломами костей таза, основания черепа и с ушибом головы мужчина был доставлен в больницу. На удивление врачей, пациент с тяжелейшими травмами через три дня сбежал – ушел из отделения на костылях. Подробности этой истории здесь.