Минск: движение на Автозаводской линии метро днем 16 октября было приостановлено

Новости Беларуси. Движение на Автозаводской линии минского метро сегодня в 15:50 было приостановлено. Причиной стала техническая неисправность подвижного состава.

Андрей Кузьмин, пресс-секретарь минского метро:

На замену ставшему поезду был оперативно подан другой состав. Движение на линии было возобновлено.

По словам пресс-секретаря, работа красной ветки метро возобновилась через 6 минут. Неисправный состав отправили в электродепо для дальнейшего осмотра и ремонта.

Напомним, несколько месяцев назад в московском метро случилась трагедия. Крупнейшая за историю московского метро техногенная катастрофа произошла 15 июля. На перегоне «Парк Победы» – «Славянский бульвар» после резкой остановки поезда три вагона сошли с рельсов.

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