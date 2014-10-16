Прямой эфир

Минск: движение на Автозаводской линии метро днем 16 октября было приостановлено

16 октября 2014 14:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Движение на Автозаводской линии минского метро сегодня в 15:50 было приостановлено. Причиной стала техническая неисправность подвижного состава.

Андрей Кузьмин, пресс-секретарь минского метро:
На замену ставшему поезду был оперативно подан другой состав. Движение на линии было возобновлено.

По словам пресс-секретаря, работа красной ветки метро возобновилась через 6 минут. Неисправный состав отправили в электродепо для дальнейшего осмотра и ремонта.

Напомним, несколько месяцев назад в московском метро случилась трагедия. Крупнейшая за историю московского метро техногенная катастрофа произошла 15 июля. На перегоне «Парк Победы» – «Славянский бульвар» после резкой остановки поезда три вагона сошли с рельсов.

Более 20 человек погибли, более 150 пострадали. Смотрите видео.

# происшествия # Минское метро # Андрей Кузьмин

Другие новости рубрики

Все новости
Щучин: 19-летняя учительница догнала вора и вернула свою сумку
16 октября 2014 13:32

Щучин: 19-летняя учительница догнала вора и вернула свою сумку

84-летний пенсионер обезвредил вооруженного «вора сковородок» обухом по голове
16 октября 2014 13:18

84-летний пенсионер обезвредил вооруженного «вора сковородок» обухом по голове

В Словакии отец с 8-летней дочерью отправились в лес голышом, чтобы проверить девочку на выносливость
16 октября 2014 08:33

В Словакии отец с 8-летней дочерью отправились в лес голышом, чтобы проверить девочку на выносливость