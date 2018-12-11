В Гомеле у женщины в клубе украли деньги. Установить подозреваемую помогла фата

Новости Беларуси. В Гомеле подозреваемую в краже удалось установить благодаря фате.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома, вечеринка в стиле девичник проходила в одном из развлекательных заведений областного центра восьмого декабря. Всю ночь девушки, которые придут в фате, могли попасть на мероприятие бесплатно. Этим воспользовалась 34-летняя местная жительница.

Одна из посетительниц вечеринки обратилась к администратору клуба и охране и сообщила, что из ее сумки, которую она оставила на барной стойке, пропали 60 рублей. Девушка обнаружила это, когда хотела расплатиться по счету.

После просмотра записи камеры видеонаблюдения была установлена подозреваемая – единственная посетительница заведения в фате. Женщине, которая работает воспитателем детского сада, пришлось вернуть украденные деньги.

Возбуждено уголовное дело.