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В Гомеле у женщины в клубе украли деньги. Установить подозреваемую помогла фата

11 декабря 2018 07:34
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Новости Беларуси. В Гомеле подозреваемую в краже удалось установить благодаря фате.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома, вечеринка в стиле девичник проходила в одном из развлекательных заведений областного центра восьмого декабря. Всю ночь девушки, которые придут в фате, могли попасть на мероприятие бесплатно. Этим воспользовалась 34-летняя местная жительница.  

Одна из посетительниц вечеринки обратилась к администратору клуба и охране и сообщила, что из ее сумки, которую она оставила на барной стойке, пропали 60 рублей. Девушка обнаружила это, когда хотела расплатиться по счету.  

После просмотра записи камеры видеонаблюдения была установлена подозреваемая – единственная посетительница заведения в фате. Женщине, которая работает воспитателем детского сада, пришлось вернуть украденные деньги.  

Возбуждено уголовное дело.  

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# Кража # происшествия

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