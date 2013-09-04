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Маньяк из США, который 10 лет держал в заложницах трех девушек, избивал их и насиловал, покончил жизнь самоубийством

04 сентября 2013 12:01
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Новости США. «Кливлендский маньяк» покончил жизнь самоубийством. 53-летний американец Ариэль Кастро отбывал наказание в одной из тюрем США за похищение трех девушек.

Около 10 лет он насильно удерживал их у себя в доме, избивал и насиловал. У одной из заложниц родился от Кастро ребенок. До этого у девушки из-за побоев было несколько выкидышей, что квалифицируется как убийство.

В общей сложности похитителю были предъявлены обвинения по 977 пунктам. В августе Кастро приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Самоубийство

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