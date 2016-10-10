Минчанину, который убил щенка овчарки, вынесен приговор: 1,5 года лишения свободы и принудительное лечение от алкоголизма

Новости Беларуси. Полтора года лишения свободы. Суд Октябрьского района Минска вынес приговор по резонансному делу о жестоком обращении с животными. На скамье подсудимых оказался 55-летний минчанин. Будучи изрядно подшофе, он обезглавил полуторамесячного щенка овчарки, а тело собаки выбросил на лестничную клетку.

Как признался подсудимый, он изначально был против пса в квартире. Такая необъяснимая агрессия вылилась сразу в две статьи: «Жестокое обращение с животными» и «Хулиганство».

Свою вину обвиняемый признал полностью и даже раскаялся.

Кроме лишения свободы ему назначено принудительное лечение от алкоголизма, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Роман Дрозд, государственный обвинитель:

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, также назначил в соответствии со статьей 107 Уголовного кодекса принудительные меры безопасности и лечения, применяемые к лицам, страдающим алкоголизмом. В настоящее время приговор в законную силу не вступил. Он будет изучен прокуратурой района в установленном порядке, после чего будет рассмотрен вопрос о необходимости принесения апелляционного протеста.