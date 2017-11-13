«Готова ночью проснуться, сделать визаж и сфотографироваться». Реальные истории любителей селфи и комментарии психиатра
За день Минчанка Любовь Гордей сотню раз заходит в социальные сети и постит свои фотографии. Что движет теми, кто без устали щелкает затвором фронтальной камеры на телефонe, разбирались корреспонденты программы «Добро пожаловаться».
Любовь Гордей, минчанка:
Делаю селфи очень давно, наверное, как только селфи вошли в моду. Для чего я это делаю? Наверно, для того чтобы было больше подписчиков, больше лайков. Мне хочется показать всем, какая я красивая, чтобы кто-то заметил.
Впервые фотографии самого себя были зафиксированы в начале 20 века: княжна Анастасия Романова, Френк Синатра, Пол Маккартни.
Популярность на селфи была вызвана знаменитым приложением Instagram, где важно фотографировать всё, что ты видишь.
И если кондитеры и парикмахеры, визажисты и модельеры через фото рекламируют свои услуги и зарабатывают на этом деньги, то есть и те, кто использует возможности своей камеры забавы ради.
Любовь Гордей:
Я увлекаюсь визажом, хочется пробовать новый макияж. Иногда смотрю ролики на YouTube, как блогеры делают макияж. Я пробую это на себе. Показываю, как можно краситься. Любой девушке хочется, чтобы у нее было продвижение в Instagram, зарабатывать на рекламе. Пока у меня цель – 1 тысяча подписчиков. Готова ночью проснуться, сделать красивый визаж, настроить красивое освещение и сфотографироваться.
Зарабатывать на качественных фото можно и размещая в своем профиле рекламу.
Но аудитория подписчиков должна быть не менее десятка тысяч человек. Только часто не стремление к деньгам, а нечто иное заставляет людей регулярно выставлять в сети свои фото.
Селфимания – одни ученые связывают это состояние с переходным возрастом, неустойчивой психикой, нарциссизмом и эгоизмом. Другие считают желание фотографировать себя способом самовыражения.
Виталий Семак, врач-психиатр, психотерапевт:
Да, один раз сфотографироваться рядом с Эйфелевой башней, когда ты путешествуешь, а потом в тот же день сделать еще 50 снимков с другими достопримечательностями – конечно, это нормально. Каждый из нас легко может определить: если вы видите от одного человека за день пять селфи из туалетов разных заведений, и они практически одинаковые, то это выходит за рамки.
Некоторые готовы платить реальные деньги за виртуальные лайки и хорошие комментарии к своим фотографиям.
Психологи уже выделили три стадии зависимости от себя же любимого в кадре.
Виталий Семак, врач-психиатр, психотерапевт:
Легкая степень зависимости – это когда человек делает три и более серии снимков какой-то одной ситуации, но не выкладывает их в социальные сети. Средняя степень – это когда он делает те же три серии снимков и выкладывает их. И тяжелая степень – это когда более 6 серий снимков в день и обязательно все выкладывают в социальные сети.
Цель - не сделать само фото, а выложить его потом в социальные сети и показать всем.
Больше всего вопросов к экстремальному селфи. Интернет пестрит фотографиями в антураже опасных для жизни объектов, рядом с хищниками или даже в центре стихийного бедствия. Ради удачного кадра на многое готов и минчанин Николай Кенжи.
Николай Кенжи, минчанин:
Фотографией я занимаюсь меньше года. Сначала я просто лазил, куда интересно, а потом решил, почему бы это и не пофотографировать. Бывают действительно красивые виды. Но, как правило, из ста фотографий только одна-две бывают интересными. Из последнего – Парижское метро. Нас забрала полиция. Увидели, что мы делаем всего лишь фотографии и спокойно отпустили. Всегда есть где-то «слабое» место, где можно забор перелезть.
Ничего не ломаю, никому не мешаю, залезаю.
Николай сегодня имеет возможность колесить по миру и делать «себяшки» на краю водопадов и на фоне взлетающих самолетов. За плечами молодого человека 15 стран, а города считать он уже перестал. В поиске впечатлений со здравым смыслом парень расставаться не спешит. Говорит, научен «горьким» опытом.
Николай Кенжи:
Был случай в Питере. Обычный домик, ничем не примечательный. Дело было в январе. Погода стояла нормальная. Пока я поднимался наверх, пошел дождь, снег. Залез, а слазить было трудно. А так, безопасность превыше всего.
Для справки: в Речицком районе17-летняя девушка, делая фото, выпала из окна заброшенного завода. В мае в Минске мужчина упал с пешеходного моста через МКАД на дорогу, в результате съемки неудачного селфи. Москва, 24 октября 27-летний могилевчанин хотел сфотографироваться на крыше, но сорвался вниз, парня не спасли.
На многих снимках фотографирующие себя стоят с нарочито расслабленным видом, пытаясь тем самым скрыть страх и сказать: «Да, это опасно, но я выше этого, для меня это игра». Они не верят, что действительно находятся в опасности.