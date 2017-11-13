«Готова ночью проснуться, сделать визаж и сфотографироваться». Реальные истории любителей селфи и комментарии психиатра

За день Минчанка Любовь Гордей сотню раз заходит в социальные сети и постит свои фотографии. Что движет теми, кто без устали щелкает затвором фронтальной камеры на телефонe, разбирались корреспонденты программы «Добро пожаловаться». Любовь Гордей, минчанка:

Делаю селфи очень давно, наверное, как только селфи вошли в моду. Для чего я это делаю? Наверно, для того чтобы было больше подписчиков, больше лайков. Мне хочется показать всем, какая я красивая, чтобы кто-то заметил.

Впервые фотографии самого себя были зафиксированы в начале 20 века: княжна Анастасия Романова, Френк Синатра, Пол Маккартни. Популярность на селфи была вызвана знаменитым приложением Instagram, где важно фотографировать всё, что ты видишь. И если кондитеры и парикмахеры, визажисты и модельеры через фото рекламируют свои услуги и зарабатывают на этом деньги, то есть и те, кто использует возможности своей камеры забавы ради. Любовь Гордей:

Я увлекаюсь визажом, хочется пробовать новый макияж. Иногда смотрю ролики на YouTube, как блогеры делают макияж. Я пробую это на себе. Показываю, как можно краситься. Любой девушке хочется, чтобы у нее было продвижение в Instagram, зарабатывать на рекламе. Пока у меня цель – 1 тысяча подписчиков. Готова ночью проснуться, сделать красивый визаж, настроить красивое освещение и сфотографироваться. Зарабатывать на качественных фото можно и размещая в своем профиле рекламу.

Но аудитория подписчиков должна быть не менее десятка тысяч человек. Только часто не стремление к деньгам, а нечто иное заставляет людей регулярно выставлять в сети свои фото. Селфимания – одни ученые связывают это состояние с переходным возрастом, неустойчивой психикой, нарциссизмом и эгоизмом. Другие считают желание фотографировать себя способом самовыражения. Виталий Семак, врач-психиатр, психотерапевт:

Да, один раз сфотографироваться рядом с Эйфелевой башней, когда ты путешествуешь, а потом в тот же день сделать еще 50 снимков с другими достопримечательностями – конечно, это нормально. Каждый из нас легко может определить: если вы видите от одного человека за день пять селфи из туалетов разных заведений, и они практически одинаковые, то это выходит за рамки. Некоторые готовы платить реальные деньги за виртуальные лайки и хорошие комментарии к своим фотографиям. Психологи уже выделили три стадии зависимости от себя же любимого в кадре. Виталий Семак, врач-психиатр, психотерапевт:

Легкая степень зависимости – это когда человек делает три и более серии снимков какой-то одной ситуации, но не выкладывает их в социальные сети. Средняя степень – это когда он делает те же три серии снимков и выкладывает их. И тяжелая степень – это когда более 6 серий снимков в день и обязательно все выкладывают в социальные сети. Цель - не сделать само фото, а выложить его потом в социальные сети и показать всем.

Больше всего вопросов к экстремальному селфи. Интернет пестрит фотографиями в антураже опасных для жизни объектов, рядом с хищниками или даже в центре стихийного бедствия. Ради удачного кадра на многое готов и минчанин Николай Кенжи. Николай Кенжи, минчанин:

Фотографией я занимаюсь меньше года. Сначала я просто лазил, куда интересно, а потом решил, почему бы это и не пофотографировать. Бывают действительно красивые виды. Но, как правило, из ста фотографий только одна-две бывают интересными. Из последнего – Парижское метро. Нас забрала полиция. Увидели, что мы делаем всего лишь фотографии и спокойно отпустили. Всегда есть где-то «слабое» место, где можно забор перелезть. Ничего не ломаю, никому не мешаю, залезаю.