Три пожара произошли в Минской области за выходные: погибли три человека, двое госпитализированы

Новости Беларуси. Три пожара зафиксированы в Минской области за выходные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Один произошел в деревне Дуброво Молодечненского района. Спасатели, которые прибыли на место, увидели, что деревянный одноэтажный дом горит открытым пламенем. В комнате нашли погибшего хозяина.

Не обошлось без жертв и в Вилейке. Там одноэтажный деревянный дом горел изнутри. После ликвидации пожара спасатели обнаружили в комнате двух мужчин. В обоих случаях предварительная причина возгорания – неосторожность при курении.