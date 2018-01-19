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Он выносил вещи из тамбура. В Минском районе за кражи разыскивают мужчину

19 января 2018 15:51
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Новости Беларуси. В Пристоличье случилось серия краж: в тамбурах нескольких многоэтажек хозяева не нашли своих вещей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Злоумышленников зафиксировала камера видеонаблюдения.

Он выносил вещи из тамбура. В Минском районе за кражи разыскивают мужчину-1

Правоохранители просят помочь опознать мужчину и сообщить об этом в милицию. Телефоны:

8 (017) 268-88-02
8 (029) 668-96-36

# происшествия # Фотофакт # Кража

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