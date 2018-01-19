Он выносил вещи из тамбура. В Минском районе за кражи разыскивают мужчину

Новости Беларуси. В Пристоличье случилось серия краж: в тамбурах нескольких многоэтажек хозяева не нашли своих вещей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Злоумышленников зафиксировала камера видеонаблюдения.
Новости Беларуси. В Пристоличье случилось серия краж: в тамбурах нескольких многоэтажек хозяева не нашли своих вещей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Злоумышленников зафиксировала камера видеонаблюдения.
Правоохранители просят помочь опознать мужчину и сообщить об этом в милицию. Телефоны:
8 (017) 268-88-02
8 (029) 668-96-36