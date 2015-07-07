Механик «Беларуськалия» требовал у подчиненного $1500 за опоздание

Новости Беларуси. Полторы тысячи долларов за опоздание на работу. Солигорским районным отделом Следственного комитета окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении 42-летнего механика ОАО «Беларуськалий», обвиняемого в коррупционном преступлении.

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:

Подозреваемый был задержан в своем автомобиле в г.Солигорске в момент получения части взятки в сумме 1200 долларов США. Полученные в ходе расследования доказательства явились основанием для предъявления задержанному обвинения, действия которого квалифицированы следствием как получение взятки, подстрекательство к даче взятки, покушение на мошенничество и служебный подлог. В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием наложен арест на имущество обвиняемого на сумму порядка 500 миллионов рублей, в том числе два автомобиля и денежные средства.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Не оказался в уставленное время на рабочем месте? По закону, ты можешь лишиться работы. Опаздывая на работу, даже самые честные люди становятся сказочниками. Если некоторые отделываются плохим самочувствием и проблемой с домашним питомцем, то объяснительные других похожи на фрагменты из сказок: «Приснился страшный сон, и я боялся выйти на улицу», «Опоздал на полчаса, потому что мы все равно до 10 ничего не делаем».