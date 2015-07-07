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В Гродно 23-летняя мать изнасиловала собственного сына, сняла все на видео и выложила в Интернет

07 июля 2015 12:39
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Новости Беларуси. Шокирующее происшествие в Гродно. 23-летняя жительница областного центра задержана по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении собственного сына. Мальчику 7 лет.  Происходящее мать на веб-камеру, а затем выложила видеоролик в Интернет.

Пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.167 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет и ч.3 ст.343-1 УК Республики Беларусь (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением заведомо малолетнего), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 13 лет с конфискацией имущества.

# происшествия # Насилие

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