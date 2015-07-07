В Гродно 23-летняя мать изнасиловала собственного сына, сняла все на видео и выложила в Интернет

Новости Беларуси. Шокирующее происшествие в Гродно. 23-летняя жительница областного центра задержана по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении собственного сына. Мальчику 7 лет. Происходящее мать на веб-камеру, а затем выложила видеоролик в Интернет.



Пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.167 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет и ч.3 ст.343-1 УК Республики Беларусь (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением заведомо малолетнего), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 13 лет с конфискацией имущества.