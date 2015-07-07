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МЧС: утонувшую искали до ночи, а обнаружили дома живой и невредимой

07 июля 2015 12:37
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Новости Беларуси. 19-летняя девушка пропала 6 июля.

Вечером того же дня витебским спасателям поступило сообщение, что в Западной Двине в черте города утонула девушка. Со слов ее спутника, они отдыхали на реке, девушка пошла в воду, нырнула и больше на поверхности не показалась.

Тело искали до ночи, но безрезультатно.

На следующий день в ОСВОД поступила информация из РОВД о том, что девушку обнаружили дома живой и невредимой.

Пресс-служба Витебского областного управления МЧС:
Тело утонувшей искали до ночи, однако обнаружено оно не было. Меж тем, по данным РОВД, молодая женщина утром была обнаружена дома живой и невредимой. Другие подробности этой необычной истории теперь выясняют сотрудники милиции.

# происшествия # Курьезы

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