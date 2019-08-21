«Медики очень быстро среагировали». Что известно о состоянии 5-летних двойняшек, которые отравились таблетками в Столинском районе

Новости Беларуси. Когда обыкновенное детское любопытство едва не привело к трагедии. Эта история со счастливым концом произошла в Столинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5-летние двойняшки среди мусора нашли таблетки. В это время их старший брат занимался уборкой в доме. Дети без раздумий решили распробовать необычную находку и в итоге оказались в реанимации. В скорую вовремя обратилась мама. Детей в районную больницу доставили в состоянии средней степени тяжести.

Наталья Сахарчук, официальный представитель УВД Брестского облисполкома:

Медики очень быстро среагировали и приехали домой к детям и завезли, где были проделаны определенные процедуры. В принципе, это очень хорошая семья, в которой эти детки проживали, в которой они росли, где воспитывались.

Практически сразу малышей перевели из реанимации в детское отделение. Сейчас их жизни ничего не угрожает.