Тройная авария на Победителей: Citroen протаранил автобус и Mitsubishi на остановке

Новости Беларуси. Тройное ДТП на проспекте Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Утром 20 августа вблизи улицы Нарочанской произошла авария с участием двух легковых авто и городского автобуса.

Пассажирский МАЗ и Mitsubishi остановились на остановке для высадки и посадки пассажиров. В них на полном ходу врезался Citroen.