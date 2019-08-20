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Тройная авария на Победителей: Citroen протаранил автобус и Mitsubishi на остановке

20 августа 2019 19:28
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Новости Беларуси. Тройное ДТП на проспекте Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тройная авария на Победителей: Citroen протаранил автобус и Mitsubishi на остановке-1

Утром 20 августа вблизи улицы Нарочанской произошла авария с участием двух легковых авто и городского автобуса.

Тройная авария на Победителей: Citroen протаранил автобус и Mitsubishi на остановке-4

Пассажирский МАЗ и Mitsubishi остановились на остановке для высадки и посадки пассажиров. В них на полном ходу врезался Citroen.

Тройная авария на Победителей: Citroen протаранил автобус и Mitsubishi на остановке-7

В итоге пострадал только водитель третьего транспортного средства. Как позже он объяснил, столкновение произошло из-за невнимательности: он на несколько секунд отвлекся от дороги.

Тройная авария на Победителей: Citroen протаранил автобус и Mitsubishi на остановке-10

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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