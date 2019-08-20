Тройная авария на Победителей: Citroen протаранил автобус и Mitsubishi на остановке

Новости Беларуси. Тройное ДТП на проспекте Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Тройное ДТП на проспекте Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Утром 20 августа вблизи улицы Нарочанской произошла авария с участием двух легковых авто и городского автобуса.
Пассажирский МАЗ и Mitsubishi остановились на остановке для высадки и посадки пассажиров. В них на полном ходу врезался Citroen.
В итоге пострадал только водитель третьего транспортного средства. Как позже он объяснил, столкновение произошло из-за невнимательности: он на несколько секунд отвлекся от дороги.